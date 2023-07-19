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Минобороны показало работу РСЗО "Торнадо-С" в зоне спецоперации

09:00
  • среда
  • 19 июля 2023

Техника не подводит

На Купянском направлении расчёты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа нанесли мощные удары по местам скопления техники и живой силы украинских националистов.

Артиллеристы уничтожают объекты ВСУ на расстоянии до 120 километров. Ракеты с помощью спутниковых данных сами наводятся на цель и корректируют траекторию полета - на работу и эффективность этих машин не влияют даже экстремальные погодные явления. Экипажи РСЗО "Торнадо" успешно поражают как стационарные, так и подвижные цели украинских радикалов.

"Электрика стабильно не подводит: работает исправно, то есть не было, чтоб она нас когда-нибудь подвела. Все точно, все стабильно, конечно, точнее стало, потому что исключен человеческий фактор, потому что все завязано на системе навигации, то есть за это отвечает навигационная система", - объясняет Михаил, заместитель начальника расчёта.
 

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