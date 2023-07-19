Обнаружил диверсантов: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Старший лейтенант Григорий Бендаль обнаружил группу украинских военных, которые готовили диверсию на пути следования нашей колонны снабжения. Григорий вместе с сослуживцами незамедлительно атаковал радикалов. Уже в первые несколько минут боя большая часть группы неонацистов была ликвидирована, остальные спешно отступили.

Подразделение капитан-лейтенанта Сергея Черкасова под плотным огнём оперативно восстановило работу линии связи и коммуникационного оборудования, повреждённого в результате обстрелов с позиций ВСУ. Благодаря решительности Сергея и профессионализму его подчинённых важный пункт управления продолжил бесперебойно функционировать.

Ефрейтор Анатолий Лаушкин обнаружил группу ударных беспилотников ВСУ. Оперативно доложив командованию о приближении БПЛА, открыл по ним прицельный огонь. Все вражеские дроны были уничтожены: они сдетонировали в воздухе, даже не приблизившись к позициям наших военных.

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