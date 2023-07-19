В Тель-Авиве протестующих против судебной реформы разогнали водометами

Полностью остановить протесты не удалось

45 человек задержали израильские полицейские минувшей ночью в ходе масштабных протестов. На митинги против судебной реформы вышли жители крупнейших городов страны.

В Тель-Авиве участники акции попытались перекрыть основные автомагистрали, заблокировали подходы к штаб-квартире Вооружённых сил, зданию фондовой биржи и железнодорожному вокзалу. Движение поездов тоже оказалось парализовано. Для разгона митингующих власти направили отряды конной полиции, правоохранители также начали применять водомёты.

Однако полностью остановить протесты не удалось, оппозиционные силы Израиля объявили о намерении через четыре дня привести пешую колонну из Тель-Авива в Иерусалим и организовать митинг возле здания Кнессета.

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