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В Тель-Авиве протестующих против судебной реформы разогнали водометами

09:05
  • среда
  • 19 июля 2023

Полностью остановить протесты не удалось

45 человек задержали израильские полицейские минувшей ночью в ходе масштабных протестов. На митинги против  судебной реформы вышли жители крупнейших городов страны.

В Тель-Авиве участники акции попытались перекрыть основные автомагистрали, заблокировали подходы к штаб-квартире Вооружённых сил, зданию фондовой биржи и железнодорожному вокзалу. Движение поездов тоже оказалось парализовано. Для разгона митингующих власти направили отряды конной полиции, правоохранители также начали применять водомёты.

Однако полностью остановить протесты не удалось, оппозиционные силы Израиля объявили о намерении через четыре дня привести пешую колонну из Тель-Авива в Иерусалим и организовать митинг возле здания Кнессета.

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Протесты в Тель-Авиве
Протесты в Тель-Авиве
Протесты в Тель-Авиве
Протесты в Тель-Авиве
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