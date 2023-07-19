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Собянин: Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы

09:58
  • среда
  • 19 июля 2023

Раньше московские набережные были практически безлюдными

Центральные гранитные набережные стали визитной карточкой столицы. Об этом на своем сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Один из самых узнаваемых видов столицы. Но если посмотреть на старые фотографии, мы вряд ли увидим на этих набережных много людей. Эта "безлюдность" имела свои причины. Чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. И дальше человек оказывался внутри красивого, но малокомфортного пространства", – отметил мэр.

Благоустройство изменило судьбу исторических набережных, с каждым годом они все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок.

В их число входят: Краснопресненская набережная, Котельническая набережная, набережная Тараса Шевченко, Овчинниковская набережная, Озерковская набережная, Смоленская набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Новодевичья набережная.

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