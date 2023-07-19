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Собянин: Открылся новый путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области

09:38
  • среда
  • 19 июля 2023

Он значительно улучшит транспортную доступность

Новый путепровод открыли с МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик. Путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с ул. Липецкая. Всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы планируем закончить в начале 2025 года", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

С запуском обновленной развязки вырастет пропускная способность южной части МКАД, улицы Липецкая и трассы М4 "Дон". Транспорт сможет напрямую выезжать с трассы М4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги, отметил Собянин.

Кроме того, улучшится транспортная доступность районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, поселений Московской области.

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