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Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области

09:00
  • среда
  • 19 июля 2023

Информацию подтвердил мэр города

Звуки взрывов слышны в Киеве и Киевской области Украины, рассказал в среду, 19 июля, мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Последние данные о ходе спецоперации

Как отметил градоначальник, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Действует режим воздушной тревоги, сообщает ТАСС.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе пока не поступали.

18 июля российские военные нанесли групповой высокоточный удар по украинским объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Также ударами ВС России в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это удары возмездия киевскому режиму за теракт на Крымском мосту, который был осуществлен в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь попала в больницу.

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