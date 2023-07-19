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Агент украинской разведки получил в России 12 лет лишения свободы

09:20
  • среда
  • 19 июля 2023

В России ужесточили наказание за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы. Об этом рассказали в среду, 19 июля, в пресс-службе суда.
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Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Цилык, которого задержали еще в 2021 году, отчасти признал вину во вменяемых ему преступлениях и сотрудничал со следствием, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала по подозрению в государственной измене активиста ЛГБТ-движения и трансгендера. Задержанный, сменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи украинской армии.

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Александр Цилык
Александр Цилык
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