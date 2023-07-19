Вильфанд: дождь в Москве стихнет уже 19 июля

Но интенсивные дожди по ночам еще возможны

Интенсивность осадков в Москве начнет снижаться уже сегодня. Такой прогноз в эфире "ТВ Центра" дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"А вот осадки ночью еще будут вполне интенсивные. 15-20 миллиметров осадков. Нужно иметь ввиду, что будет усиление ветра – до 20 метров в секунду. Грозовая деятельность и град", - сказал Вильфанд в эфире программы "События. 25-й час".

В то же время дожди в июле еще будут, поскольку количество выпавших осадков в городе составляет меньше половины от нормы.

Накануне на столицу обрушился мощный ливень, который привел к локальным подтоплениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"