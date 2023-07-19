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Роман Вильфанд объяснил причину экстремальной жары в Европе

09:55
  • среда
  • 19 июля 2023

Это очень необычная ситуация

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал экстремальную жару в Южной Европе необычной ситуацией. По его словам, такая температура является нормальной для тропиков, но не для европейского континента.

Синоптик объяснил, что над Средиземным морем установился гребень высокого давления, который прослеживается от поверхности Земли до высоты 15-16 километров. Нисходящее движение воздуха препятствует образованию облаков, из-за чистого неба солнце буквально пропекает подстилающую поверхность и тепло передается в приземный слой воздуха.

"Эти два фактора – мощнейшая солнечная энергия и перенос очень жарких воздушных масс -  приводят к тому, что температура близка к 50 градусам", - сказал Вильфанд в эфире программы "События. 25-й час" на канале "ТВ Центр"

Вильфанд также добавил, что испепеляющая европейская жара не дойдет до России.

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