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Вильфанд успокоил москвичей: испепеляющая европейская жара не дойдет до столицы

09:39
  • среда
  • 19 июля 2023

Столбики термометров в Южной Европе приблизились к отметке +50

Установившаяся в южных регионах Европы аномально жаркая погода не затронет Европейскую часть России. Об этом в эфире "ТВ Центра" заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд: дождь в Москве стихнет уже 19 июля

"Харон" до нас не дотянется. Это сугубо региональное явление. Очень жаркая погода прогнозируется в Испании, в Италии, особенно на островах, на западе Греции", - сказал синоптик в эфире программы "События. 25-й час".

Очень жаркая погода ожидается и в центре Западной Европы - около 35-37 градусов. Это тоже необычно высокая температура, однако не такая как в Южной Европе, добавил Вильфанд.

В южных регионах Европы установилась экстремально высокая температура — столбики термометров приблизились к отметке +50. Виной всему - антициклон "Харон", сформировавшийся над пустыней Сахара.

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