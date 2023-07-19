Полковник Макгрегор: Россия, Китай и Индия подняли бунт против США

Страны БРИКС хотят создать свою единую валюту

Совместное решение стран БРИКС о создании новой валюты может привести к окончательному падению финансовой гегемонии Вашингтона. Об этом в интервью YouTube-каналу London Real заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе - Индия, Китай и Россия", - заявил Макгрегор.

При этом аналитик подчеркнул, что такое решение России, Китая и Индии является откровенным "бунтом" против доминирующей на данный момент в мире американской финансовой системы. По его словам, большинство стран Южной Америки и Азии поддерживают действия российских властей в противостоянии империалистической политике США.

Он также добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, поскольку страны БРИКС имеют на своих территориях крупнейшие месторождения драгоценных металлов.

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что страны Южной Америки готовы начать работу над переходом на расчеты в национальных валютах с Россией.

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