Появились подробности пожара на полигоне в Крыму

Из-за ЧП перекрыта часть трассы "Таврида"

Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне. Об этом в среду, 19 июля, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Политик отметил, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. В результате происшествия пострадавших нет.

Ликвидация последствий возгорания на полигоне в Крыму будет проведена в кратчайшие сроки, заверил Аксенов.

Он также подчеркнул, что всем эвакуированным из района пожара жителям четырех населенных пунктов в Крыму оказывается помощь, людей обеспечат всем необходимым, сообщает РИА Новости.

Telegram-канал Shot сообщает, что первый мощный взрыв боеприпасов на полигоне в Кировском районе Крыма прогремел около 04:00. Потом начались более слабые, детонация продолжается до сих пор, рассказали местные жители.

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