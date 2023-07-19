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Появились подробности пожара на полигоне в Крыму

09:38
  • среда
  • 19 июля 2023

Из-за ЧП перекрыта часть трассы "Таврида"

Возгорание в Кировском районе Крыма произошло на войсковом полигоне. Об этом в среду, 19 июля, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне

Политик отметил, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. В результате происшествия пострадавших нет.

Ликвидация последствий возгорания на полигоне в Крыму будет проведена в кратчайшие сроки, заверил Аксенов.

Он также подчеркнул, что всем эвакуированным из района пожара жителям четырех населенных пунктов в Крыму оказывается помощь, людей обеспечат всем необходимым, сообщает РИА Новости.

Telegram-канал Shot сообщает, что первый мощный взрыв боеприпасов на полигоне в Кировском районе Крыма прогремел около 04:00. Потом начались более слабые, детонация продолжается до сих пор, рассказали местные жители.

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