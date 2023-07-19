ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова назвала условие возвращения к обсуждению зерновой сделки

10:01
  • среда
  • 19 июля 2023

Официально она была прекращена 18 июля

У ООН остается еще три месяца для выполнения меморандума, заключенного с Россией, по вывозу российских зерна и удобрений. Такое заявление сделала в среду, 19 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Польша отказала Украине в помощи после прекращения зерновой сделки
Запад раздувает антироссийскую истерию из-за прекращения зерновой сделки

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, Москва вернется к обсуждению темы зерновой сделки, если "будут конкретные результаты" по выполнению меморандума.

Тем временем турецкие власти получили обращение Украины с предложением возобновить черноморскую продовольственную инициативу, но уже без участия России. По словам источников, Анкара координирует с ООН вопрос о возможности возобновления зерновой сделки, но никаких решений в настоящее время не принято.

В Кремле указали, что Москва выполняла все свои обязательства и продлевала зерновую сделку несколько раз, несмотря на то, что условия относительно России не были выполнены. При этом в Москве высоко ценят усилия генерального секретаря ООН в попытке убедить Европу выполнить свои обязательства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.