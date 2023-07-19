Захарова назвала условие возвращения к обсуждению зерновой сделки

Официально она была прекращена 18 июля

У ООН остается еще три месяца для выполнения меморандума, заключенного с Россией, по вывозу российских зерна и удобрений. Такое заявление сделала в среду, 19 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, Москва вернется к обсуждению темы зерновой сделки, если "будут конкретные результаты" по выполнению меморандума.

Тем временем турецкие власти получили обращение Украины с предложением возобновить черноморскую продовольственную инициативу, но уже без участия России. По словам источников, Анкара координирует с ООН вопрос о возможности возобновления зерновой сделки, но никаких решений в настоящее время не принято.

В Кремле указали, что Москва выполняла все свои обязательства и продлевала зерновую сделку несколько раз, несмотря на то, что условия относительно России не были выполнены. При этом в Москве высоко ценят усилия генерального секретаря ООН в попытке убедить Европу выполнить свои обязательства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"