Великобритания намерена обновить ядерные боеголовки

В ходе модернизации будут заменены подлодки

Власти Британии планируют модернизировать силы ядерного сдерживания страны, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальный план развития оборонного потенциала Соединенного Королевства.

Уточняется, что парламент Великобритании еще в 2016 году проголосовал за обновление и модернизацию систем ядерного сдерживания страны. По данным Минобороны королевства, в ходе модернизации будет произведена замена устаревших подводных лодок типа Vanguard на новые субмарины типа Dreadnought.

При этом специалисты оборонного ведомства подчеркнули, что модернизация также затронет находящиеся на вооружении британской армии ядерные боеголовки.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти страны должны продолжать инвестировать в заводы по производству тяжелых видов вооружения, в том числе и танков.

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