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МИД России опроверг переговоры с США по Украине

10:19
  • среда
  • 19 июля 2023

Это фейки

Сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры по урегулированию кризиса на Украине, не соответствуют действительности. Такое заявление сделала в среду, 19 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Запад может заставить Украину пойти на переговоры из-за выпадов Зеленского

Чиновница отметила, что фейки о якобы переговорах Москвы с Вашингтоном по Украине продолжат распространять, чтобы "раскачать Россию изнутри".

При этом Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что, судя по реакции Вашингтона на теракт Киева на Крымском мосту, США пытаются дистанцироваться от киевского режима — президент Украины Владимир Зеленский стал для них "токсичным".

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского. Он объяснил это тем, что "если украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнем реальные переговоры с русскими, многие договоренности Зеленского окажутся недействительными".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться, пока "Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток".

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