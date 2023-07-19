Вдоль Азовского моря усилили меры безопасности

Предприняты дополнительные меры

Предприняты меры безопасности вдоль Азовского моря на сухопутном коридоре в Крым.

Об этом в среду, 19 июля, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Для защиты предприняты дополнительные меры безопасности. Ее обеспечивают соответствующие профильные службы, а также военнослужащие, передает РИА Новости.

Ранее Пушилин рассказал об огромной автомобильной очереди на территории сухопутного коридора в ДНР в связи с ЧП в Крыму. В пробке стояли порядка 13,5 тысячи машин. Сейчас очередь ликвидирована, передает ТАСС.

Как сообщил правительственный портал "объясняем.рф", на все протяжении сухопутного маршрута доступна вся дорожная инфраструктура. Сложностей с пополнением запасов топлива и продуктов питания нет.

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