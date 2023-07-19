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WP: США введут санкции против Киргизии за помощь России

10:35
  • среда
  • 19 июля 2023

Вашингтон пытается "наказать" другие государства за сотрудничество с Москвой

Американские власти могут в течение этой недели объявить о новых санкциях в отношении Киргизии. Об этом в среду, 19 июля, рассказали информированные источники.
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Как пишет The Washington Post, Соединенные Штаты планируют ввести против Киргизии рестрикции за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию.

Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках России подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи, включая беспилотники, оптические прицелы и полупроводники. При этом покупателями, по данным США, являлись "известные поставщики российской оборонной промышленности".

WP также указывает, что в 2022 году объем экспорта из Киргизии в Россию вырос на 250%.

Россия тем временем укрепляет партнерские отношения и сотрудничество с Киргизией. В мае российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Координацию войск этой системы будет осуществлять главком Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России.

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