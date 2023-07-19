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Пожар на полигоне в Крыму. Главное

11:44
  • среда
  • 19 июля 2023

Пострадавших и разрушений нет

В Крыму тушат крупный пожар на полигоне в Кировском районе. Как сообщают власти региона, на месте ЧП продолжаются взрывы. Случаев повреждения гражданской инфраструктуры по данным на этот момент нет. Из расположенных рядом населённых пунктов эвакуируют более двух тысяч человек. Перекрыт участок трассы "Таврида", автомобили пускают в объезд. Работают экстренные службы, создан оперативный штаб. 

В данный момент введены ограничения на трассе "Таврида", проезд через Феодосию или Джанкой в город Симферополь. Транспорт перенаправляют по старой дороге Белогорск - Феодосия. Она не на много длиннее, чем "Таврида".

На войсковом полигоне в Кировском районе пожар. Ведётся эвакуация жителей из четырех населенных пунктов. Из опасной зоны перемещают более двух тысяч человек. Из Феодосии на место ЧП отправили дополнительно 15 автобусов для эвакуации. Людей размещают в школах. Здесь им предоставляют горячее питание.

Ситуация находится на контроле прокурора Крыма. На месте развернут оперативный штаб.

"Скорых хватает. Достаточно дежурит в каждом населённом пункте. Включая ПВР. Пострадавших на сегодняшний день нет", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На месте идут работы по ликвидации возгорания. Следователи устанавливают причины происшествия.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Дым от пожара
Дым от пожара
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму
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