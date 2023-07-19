Российские войска вплотную приблизились к Купянску

Это главный опорный пункт радикалов в Харьковской области

В зоне спецоперации бойцы Западной группировки продвинулись вглубь линии фронта на полтора километра и приблизились к Купянску. Это главный опорный пункт радикалов в Харьковской области. Наши десантники внезапной атакой прорвали оборону противника и отодвинули линию фронта от Донецка ещё на километр. Артиллеристы продолжают методично уничтожать натовскую технику. Точными выстрелами они поразили три польских самоходки "Краб" и американскую установку РСЗО "Хаймарс".

Расчет реактивной установки "Торнадо" сегодня выбирал позицию для стрельбы особенно тщательно. Бойцы говорят - в окрестностях поселка Казачья Лопань наши разведчики обнаружили важную цель. И пока объект не покинул место, надо быстро и точно навести машину.

Цель захвачена. Координаты введены в компьютер. Осталось только нажать кнопку "пуск". Через полчаса средства объективного контроля подтвердили: есть прямое попадание.

"Основной наш противник, соперник - РСЗО "Хаймарс" американского производства, основной наш конкурент", - говорит замначальника расчета.

Собственно, за ними и охотятся российские дивизионы. И сегодня еще одна установка "Хаймарс" была отправлена на металлолом. А вместе с ней и два эшелона с бронетехникой, боеприпасами и националистами.

"Получали цель, разгрузка техники НАТОвской на жд-вокзале, работали несколькими машинами, управляемыми снарядами, в нескольких точках разгрузки, вся техника, личный состав были поражены", - сообщил начальника расчета.

Успешный артиллерийский налет помог десантникам продвинуться к Купянску. Это главный опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Сегодня российские войска приблизились к городу еще на несколько километров. В бинокли, говорят бойцы, уже хорошо видны окраины.

В Запорожской области отбиты все атаки националистов на позиции российских мотострелков в деревне Работино. Уничтожены, как минимум, два немецких "Леопарда". Мощный удар нанесен и по тылам ВСУ, где у боевиков были развернуты гаубицы.

Под Артемовском самые ожесточенные бои идут за высоты на флангах. Вот танкисты устроили засаду на колонну бронетехники ВСУ. Прямой наводкой экипаж расстрелял несколько БМП. А затем уничтожил до взвода пехоты, которая пытался спрятаться в лесу в так называемых "лисьих норах".

Еще одна внезапная атака бронегруппы десантников буквально смяла линию обороны ВСУ в районе шахты "Трудовая", под Донецком. Бойцы захватили опорные пункты националистов вокруг комплекса административных зданий. И смогли отодвинуть фронт от столицы Донбасса еще на километр.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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