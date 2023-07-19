Европа не смогла навязать Латинской Америке осуждение России

В большинстве стран хотят мира

Соединённые Штаты готовятся выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму почти полтора миллиарда долларов. В него войдут системы ПВО, дроны, радары и боеприпасы. Однако нескончаемые подачки Киеву уже вызывают раздражение. Евросоюзу не удалось навязать своё мнение о России странам Латинской Америки на саммите, который завершился в Брюсселе.

После того, как украинский артист на саммите НАТО позволил себе высказать недовольство действиями своих руководителей, пора европейских корпоративов, видимо, закончилась. Не позвали даже на встречу Евросоюза и стран Латинской Америки. Хоть и очень просился. Впрочем, без дипломатического скандала там все равно не обошлось. Западные спонсоры Киева пытались надавить на гостей и вписали в план дискуссий пункт о российской агрессии. Но некоторые страны осудили такую формулировку.

"Мы поддерживаем любые дипломатические усилия по установлению мира в соответствии с уставом ООН. Это не значит, что вы должны танцевать ламбаду каждый раз, когда дело касается Украины. Не надо драматизировать, просто называйте вещи своими именами", - заявил Ральф Гонсалвеш, президент СЕЛАК, премьер-министр Сент-Винсент и Гренадины.

Европейские послы работали до самого утра, чтобы в итоговой резолюции саммита, пусть даже и в более мягкой форме, текст, осуждающий Россию, все же был прописан. Но представителей Кубы и Венесуэлы даже это не устроило. А премьер Венгрии не выдержал и тут же отписался в соцсетях: "Саммит ЕС-Латинская Америка подтвердил, что большинству стран мира надоела война на Украине. Сегодня мы вновь выступили за немедленное прекращение огня и мирные переговоры, и на этот раз к нам присоединились лидеры Латинской Америки. Пришло время мира!"

Только не для Запада. Там в приоритете поставки оружия и оборудования, сообщил глава украинского Минобороны сразу после встречи в формате Rammstein. Как пишет Military Watch, американский "убийца танков" не прошел проверку. Минимум треть отправленных ВСУ боевых машин Bradley была брошена или уничтожена российскими вертолетами. Немецкие Leopard тоже несут боевые потери. При этом, утверждают в издании, националисты до последнего берегли западную технику, уводя её за линию фронта. Министр обороны Британии назвал Украину лабораторией военных технологий. Ведь США и Европа не только прекрасно утилизируют старое, но и тестируют новое оружие. Вот и на встрече в Rammstein обсуждали проблемы, с которыми столкнулись ВСУ.

"Реальная проблема – это минные поля. Это не воздушная мощь. Сделайте быстрый математический расчёт. Десять F-16 стоят 2 млрд долларов. У русских есть сотни самолетов 4-го и 5-го поколения. Если они попытаются сравняться с русскими 1:1 или даже 2:1, то это большое количество самолетов. В итоге потребуются годы на подготовку пилотов, годы на техническое обслуживание, годы на создание такой финансовой поддержки. Речь идет о гораздо большем количестве миллиардов долларов, чем уже было направлено", - заявил Марк Милли, Глава Комитета начальников штабов США.

В Пентагоне признали: контрнаступление продвигается медленнее, чем планировалось. А значит, Вашингтону снова пора раскошелиться. В очередной пакет военной помощи на почти полтора миллиарда долларов войдут системы ПВО, дроны, радары и боеприпасы. Американский предприниматель Илон Маск требует отчет: "Было бы неплохо, если бы общественность знала, на что тратятся деньги!"

Вопрос риторический. Как и то, на какие средства Евросоюз собирается создавать очередной фонд помощи Украине. Планируется вложить туда 20 миллиардов евро, их должно хватить на 4 года. Ведь запасы нынешнего фонда мира, сообщает издание Politico, уже на нуле.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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