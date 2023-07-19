Зрители ТВЦ за сутки собрали деньги на лечение Насти Баулиной

У девочки острый лимфобластый лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-летней Насти Баулиной.

У девочки острый лимфобластый лейкоз. Она уже проходила лечение, но наступил рецидив. Сейчас Настя в ремиссии. И чтобы полностью выздороветь, ей срочно необходима трансплантация костного мозга, а перед этим специальная терапия редким препаратом. Его стоимость — более 3 миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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