Панды в Московском зоопарке впервые встретились друг с другом

Мишки достигли физиологической зрелости

Самые популярные обитатели Московского зоопарка - большие панды Жуи и Диндин наконец-то встретились вместе. Зоологи подтвердили: китайские мишки достигли физиологической зрелости и способны создать семейный союз. И что особенно важно - дать потомство. Первое свидание прошло не без ссор, но взаимная симпатия налицо.

Юные панды Жуи и Диндин неспешно приближаются друг к другу и тут же начинают играть. Этой встречи ждали четыре года – с тех пор как гости из Китая приехали в Московский зоопарк. Но только сейчас, когда ему семь, а ей шесть, зоологи решились свести их вместе. И то не сразу. Несколько месяцев бамбуковые мишки присматривались друг к другу через открытую решётку между вольерами. Привыкали к запаху, налаживали общение. Специалисты не торопились – дали питомцам в полной мере проникнуться взаимной симпатией и убедиться, что они не станут проявлять агрессии. Наступление половой и физиологической зрелости – важнейший этап, когда популяция этих редких животных может пополниться.

"Для контроля над процессом в Москву приехал специалист по размножению и соединению больших панд. Он приехал из питомника Чэнду, именно оттуда приехали наши Жуи и Диндин. И по рекомендации специалиста панды были соединены во внутренних вольерах", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Любители поспать, поесть и поиграть размножаются неохотно. Лишь несколько дней в году самка способна забеременеть. Поэтому от первых попыток быстрых результатов не ждут. Пусть сначала наладят семейную жизнь. Общительный хулиган Жуи и сдержанная, женственная Диндин то мило возятся вместе, то начинают ссориться – слишком уж прямолинейные ухаживания кавалера утончённую даму иногда раздражают. Но время ещё есть – самые популярные обитатели Московского зоопарка приехали к нам на 15 лет. И договор с Китаем, которому принадлежат все большие панды в мире, даже после этого ещё может быть продлён.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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