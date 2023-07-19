Украина взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Крыму

До этого Киев не подтверждал свою причастность

Украина провела успешную операцию в "оккупированном Крыму". Такое заявление сделал в среду, 19 июля, руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

Как написал Буданов в своем Telegram-канале, комментируя пожар на российском военном полигоне в Крыму, "враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе".

При этом глава украинской военной разведки поблагодарил "украинских патриотов в Крыму" за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что на полигоне вспыхнул пожар, причину которого установят следственные органы. В связи с происшествием в четырех близлежащих населенных пунктах провели эвакуацию, в пункты временного размещения переселили свыше двух тысяч человек. При этом политик заверил, что пострадавших нет.

В связи с пожаром перекрыт участок трассы "Таврида", организован объездной маршрут через Феодосию. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

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