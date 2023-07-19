Московские парки и зоопарк временно закрыли из-за непогоды

В столице второй день идет сильный дождь

В Москве бушует непогода. Повалены деревья, повреждены автомобили и затоплены улицы. Из-за ливней и сильного ветра в городе временно закрыли парки. Коррективы и в расписании столичных аэропортов. Там были отменены и задержаны десятки рейсов. Стихия обрушилась и на другие регионы европейской части страны.

"А это точно не Италия?" - задаются вопросом жители Оренбурга. Там на одной из улиц микрорайона Южный заметили серфингиста. А вот пассажирам 59-го маршрута автобуса, застрявшего неподалеку в водной пучине, было совсем не до смеха, когда безуспешно четверть часа водитель пытался завести заглохший двигатель.

Кому не повезло ещё больше - владельцам личного транспорта. Спрятать от порчи автомобили в городе не удается даже в крытых паркингах.

Ливни, которые уже несколько дней заливают южные регионы России, синоптики успели прозвать климатической депрессией. И, судя по прогнозам, настроение погода менять пока не собирается.

В средней полосе России тоже затяжные ливни с грозами. Их принёс атлантический штормовой циклон со стороны Скандинавии. За прошедшие сутки в ряде регионов здесь уже выпала месячная норма осадков.

Вторые сутки льет и в столице. Но горожане не отчаиваются. Со вчерашнего дня в Москве в результате непогоды повреждено больше полусотни машин, повалены 57 деревьев, сообщили в экстренных службах. На улицах города дежурят 300 бригад и свыше двухсот единиц техники. Кроме дождя, ещё и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Поэтому горожан просят быть осторожней. Из-за погодных условий временно закрыли для посещения парки культуры и отдыха. Не работает и столичный зоопарк.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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