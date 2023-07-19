В Думе не поддержали законопроект о длинных майских выходных

Оснований для продления праздничных дней нет

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных майских праздниках.

Решение принято на заседании в среду, 19 июля. Депутатам рекомендовано отклонить законопроект, передает ТАСС.

В комитете отметили, что в настоящее время оснований поддерживать законопроект нет, поскольку, во-первых, инициативу не поддержали профсоюзы, а во-вторых, авторы инициативы не учли фактор зимних каникул, в которые родители проводят время с детьми.

"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", - сказал член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко (цитата по РИА Новости).

В апреле думская фракция "Новых людей" ранее внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками.

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