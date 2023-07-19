ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе не поддержали законопроект о длинных майских выходных

11:03
  • среда
  • 19 июля 2023

Оснований для продления праздничных дней нет

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных майских праздниках.

Решение принято на заседании в среду, 19 июля. Депутатам рекомендовано отклонить законопроект, передает ТАСС.

В комитете отметили, что в настоящее время оснований поддерживать законопроект нет, поскольку, во-первых, инициативу не поддержали профсоюзы, а во-вторых, авторы инициативы не учли фактор зимних каникул, в которые родители проводят время с детьми.

"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", - сказал член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко (цитата по РИА Новости).

В апреле думская фракция "Новых людей" ранее внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.