ВС Росси нанесут сокрушительное поражение Западу

Политический результат провального контрнаступления ВСУ будет заключаться в значительных территориальных уступках Украины, передает издание Telegraph со ссылкой на комментарий военного аналитика Роберта Кларка.

"Западу необходимо приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок в качестве одного из потенциальных политических результатов неудавшегося контрнаступления ВСУ", - написал Кларк.

При этом аналитик подчеркнул, что российские военные нанесут сокрушительное поражение не только режиму Зеленского, но и всему коллективному Западу. По его словам, положение украинской армии в зоне СВО "невероятно тяжелое".

Он также добавил, что наступление периода холодов позволит ВС России продолжить укрепление оборонительных линий на ключевых направлениях фронта в ДНР и ЛНР.

Ранее консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что неопытность ВСУ привела к провалу контрнаступления. По его словам, украинские военные не могут действовать "синхронно" на поле боя.

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