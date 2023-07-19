Названы сроки ликвидации последствий пожара на полигоне в Крыму

Пострадавших нет

На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма потребуется один-два дня. Об этом в среду, 19 июля, рассказал спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

В эфире телеканала "Россия 24" политик отметил, что "ситуация динамичная", но "на эту минуту все контролируется", хотя до сих пор не прекращается детонация боеприпасов.

Эвакуация населения из района пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма проводится "с точки зрения перестраховаться", заявил Константинов.

Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина провела успешную операцию в "оккупированном Крыму", при этом якобы "враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе". Глава украинской военной разведки поблагодарил "украинских патриотов в Крыму" за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ.

Российская сторона не давала никакой информации о том, что пожар на полигоне может являться результатом действий киевского режима. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что причину возгорания выявят следственные органы.

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