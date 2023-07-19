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Стало известно об особом отношении Путина к Дагестану

11:24
  • среда
  • 19 июля 2023

Между президентом и республикой крепкая связь

У президента России Владимира Путина особая и близкая связь с Дагестаном.
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Их отношения берут свое начало в 1999 году, когда Путин впервые посетил республику во время вторжения боевиков в статусе российского премьер-министра, рассказал РИА Новости глава региона Сергей Меликов.

"Это история становления нашего президента и история того, как Дагестан остался независимым и непокоренным благодаря в том числе решениям этого человека. Здесь очень близкая связь еще с тех времен", - заявил он в интервью.

Путин сам неоднократно говорил о своем особом отношении к Дагестану. Кроме того, президент периодически лично посещает республику. Так, в частности, 28 июня 2023 года Путин приехал в Дербент, где российского лидера встретили аплодисментами и восторженными возгласами.

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