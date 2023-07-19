В Казани задержали подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан задержали в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в России террористическими. Эту информацию подтвердили в ведомстве.

Как рассказали осведомленный источник "Интерфаксу", мужчина организовал схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что российский суд приговорил агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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