ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Казани задержали подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

11:36
  • среда
  • 19 июля 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан задержали в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в России террористическими. Эту информацию подтвердили в ведомстве.
ФСБ показала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак

Как рассказали осведомленный источник "Интерфаксу", мужчина организовал схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что российский суд приговорил агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.