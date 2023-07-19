ФТС констатировала разворот торговли России на юг и восток

Россия укрепляет связи с дружественными государствами

Поворот российской внешней торговли в сторону стран Юга и Востока уже состоялся. Такое заявление сделал в среду, 19 июля, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

Главу таможенного ведомства принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Давыдов, в числе прочего, доложил о результатах работы ФТС, в том числе о расширении возможностей пунктов пропуска на востоке и юге страны, а также о цифровой трансформации работы ведомства.

Мишустин указал, что в России продолжается серьезная переориентация транспортных и логистических путей, традиционные транспортные потоки преобразуются. Все больше и больше грузов поступает к нам с юга и с востока, поэтому необходимо настроить работу пропускных пунктов – это очень важный элемент, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что, несмотря на западные санкции, энергоресурсы России остаются востребованным товаром в мире. Учитывая, что азиатский рынок растет более высокими темпами с точки зрения потребления, спроса и вообще экономики, в Москве уверены, что российские энергоресурсы будут покупать.

Одним из важнейших торговых партнеров России остается Китай. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 11 июля рассказал, что российско-китайский товарооборот за первые шесть месяцев 2023 года превысил 90 млрд долларов, превзойдя показатель аналогичного периода 2022 года на 20%. Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский привел данные о том, что взаимный товарооборот за период с января по май уже достиг 94 млрд долларов.

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