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Экс-глава Пентагона: Трамп в случае переизбрания выведет США из состава НАТО

11:23
  • среда
  • 19 июля 2023

Бывшему президенту удалось консолидировать американских чиновников

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах предпримет попытку выхода страны из состава НАТО. Об этом в интервью TVBS заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер.   

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"Я опасаюсь того, что во второй администрации Трамп в конечном итоге будет работать над нашим выходом из НАТО", - заявил Эспер.

При этом бывший глава оборонного ведомства подчеркнул, что в случае переизбрания на пост президента США Трамп также инициирует вывод американского контингента из Южной Кореи и Японии.

Он также добавил, что в период президентства Трампа уровень консолидации правительства США был наиболее высок. По его словам, администрации бывшего хозяина Белого дома удалось объединить американских чиновников вокруг идеи о наличии стратегического соперника за пределами страны.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что политические решения действующего президента США Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны.

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