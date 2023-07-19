Собянин утвердил даты проведения 36-й Московской международной книжной ярмарки

Для детей и студентов вход бесплатный

Московская международная книжная ярмарка пройдет в столице с 30 августа по 3 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

Соответствующее постановление о выделении гранта подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках ярмарки пройдут презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, а также международные конгрессы переводчиков.

Общественные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки, университетские издательства и другие бюджетные организации смогут получить стенды на льготных условиях.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход на ярмарку бесплатный. Подать заявку на участие можно тут.

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