ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сорвала свидание": Европа и Латинская Америка поссорились из-за Москвы

12:41
  • среда
  • 19 июля 2023

Латинская Америка отказалась осудить Россию

Страны ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) не смогли согласовать совместное заявление на саммите в Брюсселе из-за расхождений позиций по Украине.

Латиноамериканские страны указали на то, как антироссийская политика негативно сказывается на их экономике, а также на хозяйстве стран Евросоюза. Возлагать ответственность на Москву за конфликт н Украине тоже никто не стал.  

ЕС хотел убедить латиноамериканские страны осудить Россию за проведение СВО на Украине, однако инициатива не была встречена с восторгом. Более того, Никарагуа и Куба выступили категорически против предложенных формулировок.

В результате Брюсселю не удалось добиться того, чтобы ключевой повесткой саммита был украинский вопрос.

"Это могло быть воссоединение с возлюбленной, но Москва испортила свидание", - так описала прошедшие переговоры газета Politico (слова передает РИА Новости).

Кроме того, страны Южной Америки не согласовали участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского, которого пригласили власти Испании.

В двухдневном саммите приняли участие 27 стран ЕС и 33 государств СЕЛАК.

Ранее газета Politico написала, что Евросоюз планирует потратить на поддержку Украины еще 20 миллиардов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты в предверии саммита Евросоюза со странами Латинской Америки
Протесты в предверии саммита Евросоюза со странами Латинской Америки
Председатель Совета ЕС Шарль Мишель
Председатель Совета ЕС Шарль Мишель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.