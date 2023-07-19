"Сорвала свидание": Европа и Латинская Америка поссорились из-за Москвы

Латинская Америка отказалась осудить Россию

Страны ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) не смогли согласовать совместное заявление на саммите в Брюсселе из-за расхождений позиций по Украине.

Латиноамериканские страны указали на то, как антироссийская политика негативно сказывается на их экономике, а также на хозяйстве стран Евросоюза. Возлагать ответственность на Москву за конфликт н Украине тоже никто не стал.

ЕС хотел убедить латиноамериканские страны осудить Россию за проведение СВО на Украине, однако инициатива не была встречена с восторгом. Более того, Никарагуа и Куба выступили категорически против предложенных формулировок.

В результате Брюсселю не удалось добиться того, чтобы ключевой повесткой саммита был украинский вопрос.

"Это могло быть воссоединение с возлюбленной, но Москва испортила свидание", - так описала прошедшие переговоры газета Politico (слова передает РИА Новости).

Кроме того, страны Южной Америки не согласовали участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского, которого пригласили власти Испании.

В двухдневном саммите приняли участие 27 стран ЕС и 33 государств СЕЛАК.

Ранее газета Politico написала, что Евросоюз планирует потратить на поддержку Украины еще 20 миллиардов евро.

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