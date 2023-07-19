В Великобритании заявили о "неопытности" Китая в военном деле

Запад подготовит план выстраивания отношений с Пекином

"Неопытность" Народно-освободительной армии Китая вызывает обеспокоенность у ведущих стран Запада. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности в военном деле", - заявил Уоллес, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что отсутствие военного опыта у Китая может негативно сказаться на региональной безопасности. По его словам, западные страны должны подготовить политический план выстраивания отношений с Пекином.

Ранее в СМИ сообщили, что правительство Великобритании планирует полностью обновить силы ядерного сдерживания королевства уже к 2030 году.

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