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В России изменят правила эвакуации населения

12:23
  • среда
  • 19 июля 2023

Новый документ подготовило МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций России разработало новую редакцию порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Об этом в среду, 19 июля, рассказал руководитель ведомства Александр Куренков.

Как указал министр, ссылаясь на опыт спецоперации, эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях.

Также Куренков рассказал, что прорабатываются правовые механизмы, в рамках которых можно будет использовать любые сооружения подземного пространства в качестве бомбоубежищ, сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции украинские военные многократно обстреливали населенные пункты с мирными жителями, в ряде случаев потребовалась эвакуация гражданского населения.

В частности, жителей ряда приграничных населенных пунктов Белгородской области вывезли в пункты временного размещения. Людей обеспечивают всем необходимым, включая медицинскую и психологическую помощь. Организованы единовременные выплаты.

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Эвакуация населения
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