Начата отсыпка для дополнительных путей МЦД-4 от Марьиной Рощи до Площади трех Вокзалов

Готовность объекта - 66%

Началась завершающая стадия отсыпки земляного полотна под укладку дополнительных главных путей между станциями Марьина Роща и Площадь трех Вокзалов в рамках создания МЦД-4. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Также завершено освобождение территорий от зданий и инженерных коммуникаций.

Проектом предусмотрено строительство 6,2 километра новых главных путей, реконструкция 6,2 километра существующих, возведение 872 метров подпорных стен и модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры.

"Готовность объекта - 66%. Окончание I этапа реконструкции приходится на сентябрь 2023 года, завершение в полном объеме планируется в 2024 году", – рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время ведутся работы по отсыпке земляного полотна, прокладке инженерных коммуникаций ОАО "РЖД" и устройству контактной сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"