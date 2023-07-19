Регионы получат почти 20 млрд рублей на новые автобусы

Средства выделят в форме казначейских кредитов

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выдачу казначейских кредитов на сумму 19,3 млрд рублей 32 регионам России. Об этом в среду, 19 июля, рассказали в пресс-службе кабмина.

На выделяемые средства будет приобретено 2,5 тысячи новых автобусов, которые поступят на замену устаревшего общественного транспорта, а также для запуска новых маршрутов.

Замглавы правительства Марат Хуснуллин указал, что это позволит сформировать комфортные условия для передвижения граждан, снизить трафик на дорогах, а также загрузить дополнительными заказами отечественные предприятия автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что президент России Владимир Путин обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из главных драйверов развития экономики страны. Она обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие места и комфортные условия жизни граждан. В санкционных реалиях крайне важно поддерживать устойчивость работы этой отрасли и гибко реагировать на изменения.

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