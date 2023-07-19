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"Зеленский под угрозой": в Японии назвали возможное переизбрание Трампа катастрофой для Украины

12:18
  • среда
  • 19 июля 2023

Киевский режим находится под угрозой

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет для режима Владимира Зеленского катастрофическим событием, передает издание Wedge Infinity со ссылкой на комментарий японского политического обозревателя Акира Сайто.   

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"Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа", - заявил Сайто.    

При этом журналист подчеркнул, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского окажется под угрозой после возможного переизбрания Трампа на предстоящих выборах в США.

Он также добавил, что отношения Трампа и Зеленского значительно ухудшились после начала военной спецоперации на территории Украины.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что сразу после переизбрания Трамп приложит все усилия для выхода США из состава НАТО. 

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