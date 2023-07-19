Киевский режим находится под угрозой
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет для режима Владимира Зеленского катастрофическим событием, передает издание Wedge Infinity со ссылкой на комментарий японского политического обозревателя Акира Сайто.
"Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа", - заявил Сайто.
При этом журналист подчеркнул, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского окажется под угрозой после возможного переизбрания Трампа на предстоящих выборах в США.
Он также добавил, что отношения Трампа и Зеленского значительно ухудшились после начала военной спецоперации на территории Украины.
Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что сразу после переизбрания Трамп приложит все усилия для выхода США из состава НАТО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"