Власти Одессы заявили о самом масштабном ударе по городу с начала СВО

Россия нанесла удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 19 июля, заявил, что ночью город пережил самый масштабный удар с начала специальной военной операции России на Украине.

При этом оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе, сообщает ТАСС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в украинской столице и прилегающей области ночью звучали взрывы и работала система противовоздушной обороны.

Днем ранее российские военные нанесли групповой высокоточный удар по украинским объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Также ударами ВС России в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. В Кремле подчеркнули, что это удары возмездия за теракт Украины на Крымском мосту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"