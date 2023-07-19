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Власти Одессы заявили о самом масштабном ударе по городу с начала СВО

12:57
  • среда
  • 19 июля 2023

Россия нанесла удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 19 июля, заявил, что ночью город пережил самый масштабный удар с начала специальной военной операции России на Украине.
Последние данные о ходе спецоперации

При этом оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе, сообщает ТАСС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в украинской столице и прилегающей области ночью звучали взрывы и работала система противовоздушной обороны.

Днем ранее российские военные нанесли групповой высокоточный удар по украинским объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Также ударами ВС России в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. В Кремле подчеркнули, что это удары возмездия за теракт Украины на Крымском мосту.

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