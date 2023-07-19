Глава MI6 не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту

Британским разведчикам льстят догадки Путина

Догадки президента России Владимира Путина о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту льстят британским разведчикам. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава разведывательного ведомства Британии Ричард Мур.

"Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим", - заявил Мур, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что власти Великобритании продолжат оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму.

Он также добавил, что специалисты разведывательного ведомства Соединенного Королевства внимательно следят за ходом украинского контрнаступления.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что "неопытность" Народно-освободительной армии Китая вызывает обеспокоенность у ведущих стран Запада.

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