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Американский военный с громким хохотом дезертировал из Южной Кореи в КНДР

13:23
  • среда
  • 19 июля 2023

Перед побегом мужчину заключили под стражу

Рядовой 2-го класса армии США Трэвис Кинг, служивший в Южной Корее, сбежал в КНДР.

Телеканал CBS News со ссылкой на власти США сообщает, что Кинга должны были вернуть в Штаты "по дисциплинарным причинам" - он пнул южнокорейскую патрульную машину.

В результате Кинг решил бежать, присоединившись к группе туристов, которая путешествовала по нейтральной территории.

"Этот человек издал громкое „ха-ха-ха“ и просто побежал между некоторыми зданиями. Сначала я подумал, что это плохая шутка, однако, когда он не вернулся, я понял, что это не шутка", - передает слова очевидца издание The Mirror.

О дальнейшей судьбе американского военнослужащего ничего неизвестно. Скорее всего Кинга уже задержали северокорейские военные.

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