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Собянин: Москвичи на "Активном гражданине" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы

13:20
  • среда
  • 19 июля 2023

Снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями

Москвичи с помощью системы электронных опросов "Активный гражданин" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы. Об этом в среду, 19 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. На них портреты жителей и необычные ракурсы столицы. Всего прислали 1786 работ, жюри выбрало 80 финалистов.

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшие снимки X ежегодного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Свои работы прислали фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Владимира, Калининграда, Калуги, Краснодара, Тольятти, из Амурской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Ростовской областей, Красноярского края и Республики Бурятия.

"Активные граждане" по традиции определят победителей в четырех номинациях, среди которых "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса".

Авторы фотографий, которые набрали наибольшее количество голосов, получат памятные призы с символикой проекта. Награждение пройдет 12 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье". Там же состоится торжественная церемония награждения победителей, которых выбрали члены экспертного жюри и подписчики страницы департамента градостроительной политики в социальной сети "ВКонтакте". Будет организована фотоэкспозиция из работ финалистов.

Ранее сообщалось, что в преддверии знакового события — празднования 1035-летия Крещения Руси — в центре Москвы открылась выставка, рассказывающая о возрождении духовного и культурного наследия столицы. В экспозиции под открытым небом представлены фотографии уникальных по архитектуре и убранству новых церквей, построенных за последние годы в рамках масштабной программы "200 храмов".

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