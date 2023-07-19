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Блиновскую снова не выпустили из-под домашнего ареста

14:00
  • среда
  • 19 июля 2023

Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения королеве марафонов личностного роста Елене Блиновской. Об этом в среду, 19 июля, рассказали в пресс-службе суда.
РИА Новости: два соучастника Блиновской получили условные сроки

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в общей сложности она должна бюджету свыше 900 млн рублей.

Блиновская останется под домашним арестом с запретом осуществления ряда действий, например, использования интернета, сообщает РИА Новости.

Блиновская уверяла, что с первого дня задержания признала вину и активно сотрудничает со следствием, а также не нарушает условий домашнего ареста. Суд при этом наложил обеспечительные меры в виде ареста на 21 объект недвижимости блогера. Также вынесено решение об аресте денежных средств, золотых коллекционных монет и различной валюты Блиновской почти на 50 млн рублей и 300 тысяч долларов.

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Елена Блиновская
Елена Блиновская
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