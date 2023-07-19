Контрнаступление Украины невозможно из-за преимущества России в небе

Продолжение украинского контрнаступления невозможно из-за превосходства ВС России в воздухе, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий солдата ВСУ с позывным "Грек".

"Наша "вездесущая" проблема – это небо. Когда противник видит все поле боя, что можно сделать?" – заявил военнослужащий украинской армии.

При этом военный ВСУ подчеркнул, что на данном этапе контрнаступления солдаты украинской армии испытывают острую нехватку снаряжения и боеприпасов. По его словам, западные страны обязаны обеспечить Украину системами ПВО для отражения атак российской авиации.

Он также добавил, что, несмотря на преимущество России в воздушном пространстве, политическое руководство Украины требует от командования ВСУ продолжать контрнаступление.

Ранее военный аналитик Роберт Кларк заявил, что политический результат провального контрнаступления ВСУ будет заключаться в значительных территориальных уступках Украины. По его словам, в ближайшее время российские военные нанесут сокрушительное поражение не только режиму Зеленского, но и всему коллективному Западу.

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