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ГУР опровергло признание причастности к взрыву на полигоне в Крыму

13:40
  • среда
  • 19 июля 2023

В Кировском районе Крыма на полигоне произошел пожар

Комментарий якобы от имени руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что взрыв на полигоне в Крыме дело рук ВСУ и ГУР — фейк. Такое заявление сделал в среду, 19 июля, представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.
Пожар на полигоне в Крыму. Главное

Чиновник отметил, что все официальные страницы социальных сетей сотрудников ГУР указаны на сайте ведомства, и предложил обращаться за информацией к ним, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на полигоне в Кировском районе республики произошел пожар, пострадавших нет. Из соображений безопасности более 2 тысяч местных жителей эвакуировали, участок трассы "Таврида" перекрыли для транспорта. Сведений о том, что причиной ЧП могли стать действия киевского режима, от российских властей не поступало.

Однако в интернете появился пост от имени главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова, согласно которому Украина провела успешную операцию в "оккупированном Крыму". При этом автор публикации поблагодарил "украинских патриотов в Крыму" за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ.

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