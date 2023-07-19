Песков: всем ясно, что значит попытка посягательства на Путина

Президент не поедет на саммит БРИКС

Россия не угрожала властям Южноафриканской Республики (ЮАР) в связи с возможным арестом президента Владимира Путина на саммите БРИКС.

Об этом в среду, 19 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что возможный арест Путина равносилен объявлению войны.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства", - сообщил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Ранее офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил, что Путин не приедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС. Вместо него в ЮАР полетит глава МИД России Сергей Лавров.

"По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит", - говорится в тексте заявления.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На нем, кроме президента принимающей стороны и главы российского МИД, будут присутствовать главы Индии, Китая и Бразилии.

Суд в Гааге выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. МУС утверждает, что речь идет о якобы "незаконном вывозе детей" с Украины. ЕС требует выдачи ордера по такому же обвинению на арест белорусского лидера Александра Лукашенко.

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