Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму

Власти Крыма сработали оперативно

Президента России Владимира Путина проинформировали о возгорании на военном полигоне в Кировском районе Крыма.

Об этом в среду, 19 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Аксенов (глава Крыма – прим. ред.) оперативно отреагировал, меры принимаются, ситуация уточняется", - заявил представитель Кремля.

Пожар на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел рано утром в среду, 19 июля. Перекрыт участок трассы "Таврида". Более двух тысяч жителей близлежащий сел планируют эвакуировать в безопасное место.

На ликвидацию последствий пожара на полигоне потребуется один-два дня, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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