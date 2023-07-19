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"Сонный Джо": Байден оконфузился на встрече с президентом Израиля

14:46
  • среда
  • 19 июля 2023

Американский президент едва не уснул

Президент США снова оправдал своё неофициальное прозвище "сонный Джо". Конфуз произошёл в Белом доме на встрече с главой государства Израиль Ицхаком Герцогом.

Во время официальной части переговоров в Овальном кабинете американский лидер медленно читал свою речь по разложенным на коленях листочкам. Встреча чуть не завершилась раньше времени, когда Байден опустил голову и начал откровенно дремать, произнося бессвязные слова.

"И мы собрали вместе израильтян и палестинцев на политическом уровне. И они… Э-э… Я тут вперёд… м-м-м. И я… Э-э-э… И я заверил премьер-министра Нетаньяху..." - бормотал Байден.

Высокий гость из Израиля почтительно выслушал речь хозяина Белого дома, выразив недоумение только мимикой. А вот американцы отреагировали на очередную выходку своего президента многочисленными мемами. Даже ведущие телеканалов в прямом эфире не могли сдержать смеха.

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