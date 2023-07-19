Работающие в зоне СВО сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов

Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков

Работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий. Такая задача сейчас стоит перед министерством, заявил глава ведомства, выступая сегодня в Совете Федерации. Кроме того, Александр Куренков предложил создать в России межведомственные штабы гражданской обороны, отметив, что за основу будет взят опыт Донецкой народной республики.

Также министр отчитался о работе ведомства в новых регионах - там создают подразделения МЧС. А в Запорожской области для защиты АЭС формируют спасательный центр.

"Это дело чести каждого министерства и ведомства создать там органы власти как во всех субъектах России и обеспечить безопасность людей. Вы очень много сделали и продолжаете там работать на этой территории. Люди должны чувствовать, что они под защитой государства. Есть министерство, которое всегда им окажет помощь и поддержку, с чем вы успешно справляетесь", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сегодня же Совет Федерации призвал парламенты мира осудить поставки ВСУ кассетных боеприпасов. Соответствующее заявление приняли сенаторы, отметив при этом, что в случае применения такого вида снарядов наша страна оставляет за собой право на жёсткий зеркальный ответ. Ставка Киева на кассетные боеприпасы никак не повлияет на ход спецоперации, а факт передачи Украине такого вооружения - свидетельство бессилия на фоне неудавшегося контрнаступления. Осуществляя поставки, Вашингтон несёт ответственность за гибель и ранения мирных граждан.

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