Победители Международной олимпиады по физике вернулись в Москву

Школьников поздравили в МФТИ

Российских школьников - победителей международной олимпиады по физике – в среду поздравляли в МФТИ. Все пятеро вернулись с золотыми медалями, показав высокий уровень подготовки. И выдержав серьёзную конкуренцию со старшеклассниками из более чем 80 стран. Наша сборная успешно справилась как с теорией, так и с практикой.

"Великолепная пятёрка" - так свою сборную по физике называет тренер Михаил Осин. Теперь уже без спешки и волнения перед фото- и телекамерами – золотые медалисты международной олимпиады повторяют эксперимент, который проводили в Токио. Исследуют колебания цилиндра в магнитном поле.

"Задания - это на самом деле адаптированные мини-научные исследования. Например, первое задание из теории было про диффузию. Второе - про атомную физику и общую теорию. Третье - про притяжение. Большинство этих тем вообще нет в школьной программе", - сказал победитель олимпиады Роман.

Конкуренцию на олимпиаде в Японии нашим ребятам составили 400 школьников из более чем 80 стран. Конкурс проходил два дня. На первом этапе нужно было решить теоретические задачи из четырех разделов физики. На втором – провести лабораторное исследование. В этом туре Александру Ершову достался сломанный мультиметр – он обратил на это внимание жюри, сотрудников Токийского университета. Но в итоге решил проблему сам.

Изначально у России было четыре золота и одно серебро. Однако тренерский штаб подал апелляцию – ход решения у Егора Потапова был верный. Жюри согласилось и вручило россиянину медаль высшей пробы. В свободные дни ребята ездили на экскурсии по Токио. Много общались с участниками из других стран.

"Я считаю, что другие страны нельзя назвать соперниками. Потому что духа соперничества как такового не было. Главной темой обсуждения, общения были не задачи - хотя это тоже было, а какие-то личные увлечения, хобби. Как жизнь в других странах проходит", - сказал победитель олимпиады Александр.

Два участника Вячеслав Бобков и Егор Потапов представляют Москву. Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов – воспитанники Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Год назад они отлично проявили себя на Всероссийской олимпиаде по физике. Тогда тренерский штаб сборной отобрал 30 человек и готовил их весь 11-й класс. Они конкурировали между собой. В итоге осталась эта самая великолепная пятерка.

"Моя заслуга тут минимальная. Это дети, конечно, сами. У нас всегда было много - сколько я себя помню - в 2009-м году я начал с Мексики. Там было 3 золотых. Потом было 4. Пятый раз - 5 золотых медалей. Пять из пяти возможных. Там примерно 400 участников. И 37 золотых медалей", - отметил Михаил Осин.

Накануне ребят встретили в аэропорту Домодедово. В зале прилета они развернули российский триколор. Примечательно, что в Японии им пришлось выступать под нейтральным флагом. В следующем году Олимпиада будет проходить в Иране, и, возможно, там организаторы разрешат развернуть наш национальный символ.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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